Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
В своем поздравлении Путин отметил личный вклад Лукашенко в многоплановое сотрудничеством между двумя государствами и защиту интересов Москвы и Минска на международной арене.
Путин заявил, что Россия и Белоруссия продолжать совместную работу по разным направлениям, в том числе в рамках Союзного государства.
«Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в телеграмме.
Путин добавил, что дорожит добрыми, товарищескими отношениями с Лукашенко, которые позволяют откровенно обсуждать самые сложные вопросы. Глава российского государства также пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
Отметим, что Лукашенко исполнился 71 год.
Ранее Лукашенко заявил, что ест мало картошки.
