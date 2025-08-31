Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский командир «Ориона» оценил шансы завершения СВО к сентябрю 2025 года

Активная фаза может смениться затяжным противостоянием.

Активная фаза может смениться затяжным противостоянием.

Командир отряда «Орион» Андрей Панфёров, участник боевых действий, заявил, что СВО вряд ли завершится к сентябрю 2025 года. Об этом сообщает Сиб.фм.

По его словам, назвать точную дату окончания конфликта невозможно — слишком много непредсказуемых факторов: поставки оружия Украине, политическая воля и дипломатия.

— Нельзя говорить о конкретных сроках. Слишком много переменных, — сказал он.

Панфёров отметил, что даже если к осени 2025 года будут достигнуты ключевые цели — демилитаризация, обеспечение безопасности новых территорий, — это не означает полного завершения СВО. Активная фаза может смениться затяжным противостоянием.

Недавно разные эксперты по-разному оценивали сроки конфликта — от нескольких месяцев до нескольких лет. Пока, по словам Панфёрова, военные задачи остаются приоритетом.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 10 бойцов СВО отправились в депутаты.