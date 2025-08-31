Новосибирский командир «Ориона» оценил шансы завершения СВО к сентябрю 2025 года

Активная фаза может смениться затяжным противостоянием.
Командир отряда «Орион» Андрей Панфёров, участник боевых действий, заявил, что СВО вряд ли завершится к сентябрю 2025 года. Об этом сообщает Сиб.фм.
По его словам, назвать точную дату окончания конфликта невозможно — слишком много непредсказуемых факторов: поставки оружия Украине, политическая воля и дипломатия.
— Нельзя говорить о конкретных сроках. Слишком много переменных, — сказал он.
Панфёров отметил, что даже если к осени 2025 года будут достигнуты ключевые цели — демилитаризация, обеспечение безопасности новых территорий, — это не означает полного завершения СВО. Активная фаза может смениться затяжным противостоянием.
Недавно разные эксперты по-разному оценивали сроки конфликта — от нескольких месяцев до нескольких лет. Пока, по словам Панфёрова, военные задачи остаются приоритетом.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 10 бойцов СВО отправились в депутаты.