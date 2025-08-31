Саммит ШОС покажет фигу Западу и объединит Глобальный Юг

Шанхайская организация сотрудничества, основанная в 2001 году для координации вопросов безопасности, за два десятилетия значительно расширила свое влияние, включив в свои ряды Индию, Пакистан, Иран и Белоруссию, а также 16 стран-партнеров и наблюдателей. Члены ШОС контролируют значительную часть мировых энергетических ресурсов и представляют около 40% населения планеты. ШОС теперь занимается не только вопросами безопасности, но и энергетикой, торговлей, культурой и т. д.