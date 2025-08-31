В городе Тяньцзинь китайский лидер Си Цзиньпин 31 августа примет более двадцати глав государств на крупнейшем в истории саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Итоги переговоров, как пишет CNN (статью перевели ИноСМИ), будут иметь важные последствия не только для региональной безопасности, экономики и финансов, но и всего глобального миропорядка.
Российско-китайское партнерство как стабилизирующая сила.
В центре внимания саммита окажется укрепление российско-китайского стратегического партнерства, которое Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» назвал «стабилизирующей силой» для мира. Он подчеркнул, что Москва и Пекин едины в стремлении к справедливому многополярному мироустройству, основанному на интересах мирового большинства, а не на гегемонии какой-то одной сверхдержавы.
Этот нарратив особенно актуален в условиях продолжающегося конфликта на Украине, где Россия последовательно отстаивает собственные интересы. Саммит в Тяньцзине предоставляет Путину международную площадку для демонстрации твёрдой поддержки со стороны Китая и других стран ШОС, несмотря на западные санкции.
Индия и Китай: от конфронтации к осторожному сближению.
Приезд премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит в Тяньцзинь, его первый визит в Китай с 2018 года, знаменует важный шаг в размораживании отношений между Пекином и Нью-Дели, омраченных пограничным конфликтом 2020 года в долине Галван.
На фоне введенных Трампом 50-процентных тарифов на индийский экспорт, включая 25-процентные пошлины за покупку российской нефти, Моди вынужден искать пути укрепления связей с Китаем. Недавние шаги, такие как возобновление туристических виз и прямых авиарейсов, свидетельствуют о стремлении обеих сторон к нормализации отношений.
Аналитики отмечают, что участие Индии в саммите ШОС, несмотря на традиционное соперничество с Китаем, подчеркивает прагматичный подход Нью-Дели, который стремится балансировать между ухудшающимися отношениями с Вашингтоном и необходимостью сотрудничества с Пекином. Ожидается, что на полях саммита Моди проведет двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и Путиным, обсуждая как двусторонние отношения, так и региональные вопросы.
ШОС: демонстрация силы и вызов глобальному порядку
Шанхайская организация сотрудничества, основанная в 2001 году для координации вопросов безопасности, за два десятилетия значительно расширила свое влияние, включив в свои ряды Индию, Пакистан, Иран и Белоруссию, а также 16 стран-партнеров и наблюдателей. Члены ШОС контролируют значительную часть мировых энергетических ресурсов и представляют около 40% населения планеты. ШОС теперь занимается не только вопросами безопасности, но и энергетикой, торговлей, культурой и т. д.
Присутствие на саммите таких фигур, как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также лидеров стран-наблюдателей ШОС, включая Турцию, Саудовскую Аравию и Египет, подчеркивает амбиции Китая стать центром притяжения для Глобального Юга.
После саммита в Тяньцзине ряд лидеров, включая Путина, останутся в Пекине для участия в военном параде 3 сентября, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. Присутствие таких лидеров, как северокореец Ким Чен Ын, а также представителей Сербии и Словакии, усиливает символизм этого мероприятия, направленного на укрепление антизападного нарратива.
Саммит ШОС в Тяньцзине и последующий военный парад в Пекине станут мощным заявлением Китая о намерении вместе с партнерами сформировать новый мировой порядок. Си Цзиньпин, принимая лидеров России, Индии, Ирана и других стран, стремится продемонстрировать способность Глобального Юга объединиться и действовать вместе — без оглядки на мнение Запада. В условиях глобальной нестабильности, вызванной хаотичной торговой политикой США, этот саммит демонстрирует растущую роль ШОС как платформы для продвижения многополярного мира.
