Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хотят наступления»: В США могут переименовать министерство обороны в министерство войны

WSJ: Вашингтон хочет переименовать Пентагон в «министерство войны».

Источник: Комсомольская правда

Американское министерство обороны (Пентагон) может быть официально переименовано в министерство войны. Администрация президента США Дональда Трампа изучает способы сделать это, информирует издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что в Пентагоне начали работу над «законодательными предложениями» об изменении названия оборонного ведомства и должности его руководителя уже в первые недели после вступления Трампа в должность на втором президентском сроке. Сам Трамп объяснял это тем, что Вашингтон предпочитает не находиться в оборонительной позиции, а «хочет наступления».

Напомним, ранее американское оборонное ведомство носило название «Министерство войны» и было переименовано в Министерство обороны в 1949 году.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично для него Пентагон остается именно «министерством войны».

Также во время одного из своих выступлений Трамп назвал стоящего рядом с ним главу Пентагона Пита Хегсета «министром войны», отметив, что именно так раньше звучала его должность в ведомстве и указав на то, что на старом здании министерства до сих пор есть надпись «Министерство войны».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше