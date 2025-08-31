«Хотят наступления»: В США могут переименовать министерство обороны в министерство войны

Также во время одного из своих выступлений Трамп назвал стоящего рядом с ним главу Пентагона Пита Хегсета «министром войны», отметив, что именно так раньше звучала его должность в ведомстве и указав на то, что на старом здании министерства до сих пор есть надпись «Министерство войны».