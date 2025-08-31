«Хотят наступления»: В США могут переименовать министерство обороны в министерство войны

Американское министерство обороны (Пентагон) может быть официально переименовано в министерство войны. Администрация президента США Дональда Трампа изучает способы сделать это, информирует издание The Wall Street Journal.
Сообщается, что в Пентагоне начали работу над «законодательными предложениями» об изменении названия оборонного ведомства и должности его руководителя уже в первые недели после вступления Трампа в должность на втором президентском сроке. Сам Трамп объяснял это тем, что Вашингтон предпочитает не находиться в оборонительной позиции, а «хочет наступления».
Напомним, ранее американское оборонное ведомство носило название «Министерство войны» и было переименовано в Министерство обороны в 1949 году.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично для него Пентагон остается именно «министерством войны».
Также во время одного из своих выступлений Трамп назвал стоящего рядом с ним главу Пентагона Пита Хегсета «министром войны», отметив, что именно так раньше звучала его должность в ведомстве и указав на то, что на старом здании министерства до сих пор есть надпись «Министерство войны».