Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

«Желаю Вам, дорогой Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», — написал Путин.
В письме российский лидер также подчеркнул, что дорожит товарищескими отношениями, благодаря которым можно откровенно обсуждать сложные вопросы и принимать решения, отвечающие интересам братских народов.
«Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях», — говорится в сообщении.
Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий 31 июля заявил, что Минск и Москва вместе прошли серьезную проверку на прочность и выдержали это испытание, отношения сейчас на подъеме. По его словам, Россия и Белоруссия смогли пройти данное испытание благодаря работающему механизму Союзного государства.