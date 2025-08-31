Ричмонд
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белорусии Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом 30 августа сообщили на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Желаю Вам, дорогой Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», — написал Путин.

В письме российский лидер также подчеркнул, что дорожит товарищескими отношениями, благодаря которым можно откровенно обсуждать сложные вопросы и принимать решения, отвечающие интересам братских народов.

«Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий 31 июля заявил, что Минск и Москва вместе прошли серьезную проверку на прочность и выдержали это испытание, отношения сейчас на подъеме. По его словам, Россия и Белоруссия смогли пройти данное испытание благодаря работающему механизму Союзного государства.

