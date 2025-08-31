Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий 31 июля заявил, что Минск и Москва вместе прошли серьезную проверку на прочность и выдержали это испытание, отношения сейчас на подъеме. По его словам, Россия и Белоруссия смогли пройти данное испытание благодаря работающему механизму Союзного государства.