С соответствующими заявлениями на уходящей неделе выступали сразу несколько европейских политиков — начиная с немецкого «Блэкрок» Мерца и заканчивая главгинекологом Еврокомиссии Урсулой. Мы, оказывается, годами на них нападаем, подсылаем Бербок проститутов (а Стармеру — украинских, он больше любит чубатеньких), кибератакуем и заставляем стрелять себе в ноги и взрываем «Северные потоки». Ой, потоки не мы, это украинцы, а им, бедным, нужно за это послать ещё больше денег! Но не важно. Всё равно во всём виноваты проклятые русские!