Трамп усомнился в том, что Путин и Зеленский встретятся лично

«Я привожу аналогию У вас есть ребенок, и есть другой ребенок на площадке, и они ненавидят друг друга, начинают махать руками и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они сами будут рады остановиться, понимаете? Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем они смогут остановиться. Но это длится уже долго», — сказал Трамп.