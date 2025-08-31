По заявлению специального представителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, даже американские власти осознают, что европейские лидеры своими нереалистичными требованиями искусственно затягивают разрешение конфликта на Украине.
Дмитриев призвал Европейский союз прекратить саботировать действительные мирные инициативы и отказаться от следования ошибочной линии, ассоциирующейся с политикой Джо Байдена.
В своем обращении, распространенном через социальную сеть X, он подчеркнул, что ЕС необходимо сделать выбор в пользу реальной дипломатии, а не деструктивных пропагандистских нарративов, добавив, что «поджигатели войны» внутри Европейского союза окончательно разоблачены.
