В столице Индонезии ожесточились столкновения между демонстрантами и полицией

В Джакарте (столица Индонезии) ожесточились столкновения между участниками антиправительственных протестов и полицией. Митингующие пытаются прорваться к зданию парламента страны и запускают фейерверки в полицию.
По данным РИА Новости, в ночь на воскресенье, 31 августа, толпа демонстрантов вновь заняла пространство вокруг ключевых точек протестов, среди которых парламент Индонезии и главное управление полиции.
Так, у здания парламента участники протестов пытаются выломать ворота и попасть внутрь. Митингующие также поджигают любые доступные поверхности. Кроме того, в ход идут зажигалки и баллончики с газом.
Отметим, что многотысячные митинги в крупнейшем городе Индонезии проходят уже неделю. Протестующие требуют повышения заработной планы и роспуска парламента.
К слову, ранее во время одного из митингов погиб 21-летний водитель мототакси.
