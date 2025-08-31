Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп готов арестовать бывших глав ЦРУ и ФБР

Согласно информации, опубликованной порталом The Daily Caller, президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку возможному аресту бывших глав ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми.

Согласно информации, опубликованной порталом The Daily Caller, президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку возможному аресту бывших глав ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми.

В интервью, вышедшем 30 августа, американский лидер заявил, что его «совершенно не беспокоил бы» факт задержания этих лиц в рамках текущего расследования Министерства юстиции о сфабрикованных данных о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Трамп охарактеризовал экс-чиновников как «плохих и очень-очень больных людей», добавив, что если их вина будет доказана, он спокойно отнесся бы к тому, чтобы их «показали по телевизору в наручниках».

Глава Белого дома отметил, что не может точно сказать, произойдут ли аресты, но уверен, что они должны произойти. Касательно Хиллари Клинтон Трамп заявил, что, несмотря на её полную вину, по его мнению, он не хотел бы видеть супругу экс-президента в тюрьме.

Эти заявления прозвучали на фоне отчета директора Национальной разведки США Тулси Габбард, который свидетельствует, что администрация Барака Обамы участвовала в фабрикации разведданных о якобы имевшем месте вмешательстве России.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен вернуть Пентагону грозное название времен основания США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше