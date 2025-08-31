Трамп готов арестовать бывших глав ЦРУ и ФБР

В интервью, вышедшем 30 августа, американский лидер заявил, что его «совершенно не беспокоил бы» факт задержания этих лиц в рамках текущего расследования Министерства юстиции о сфабрикованных данных о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Трамп охарактеризовал экс-чиновников как «плохих и очень-очень больных людей», добавив, что если их вина будет доказана, он спокойно отнесся бы к тому, чтобы их «показали по телевизору в наручниках».