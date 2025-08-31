Согласно информации, опубликованной порталом The Daily Caller, президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку возможному аресту бывших глав ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми.
В интервью, вышедшем 30 августа, американский лидер заявил, что его «совершенно не беспокоил бы» факт задержания этих лиц в рамках текущего расследования Министерства юстиции о сфабрикованных данных о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Трамп охарактеризовал экс-чиновников как «плохих и очень-очень больных людей», добавив, что если их вина будет доказана, он спокойно отнесся бы к тому, чтобы их «показали по телевизору в наручниках».
Глава Белого дома отметил, что не может точно сказать, произойдут ли аресты, но уверен, что они должны произойти. Касательно Хиллари Клинтон Трамп заявил, что, несмотря на её полную вину, по его мнению, он не хотел бы видеть супругу экс-президента в тюрьме.
Эти заявления прозвучали на фоне отчета директора Национальной разведки США Тулси Габбард, который свидетельствует, что администрация Барака Обамы участвовала в фабрикации разведданных о якобы имевшем месте вмешательстве России.
