Трамп допустил аресты лиц, обвинявших его в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп допустил аресты причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе». Об этом он заявил в интервью Daily Caller.

Источник: Газета.Ру

«Я не знаю, будут ли (аресты), но должны быть. Что они сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны», — сказал он.

Трамп добавил, что арест бывших руководителей ЦРУ и ФБР его бы не обеспокоил. Президент США подчеркнул, что действия демократов, продвигавших теорию о его связях с Россией, можно расценивать как госизмену.

В свою очередь британская газета The Guardian отмечала, что администрация президента США Дональда Трампа намерена «отдалить» Россию от Китая и снова сблизить Москву с Вашингтоном. Издание пришло к такому выводу незадолго до визита президента России Владимира Путина в Китай.

Владимир Путин отправится в Китай и проведет там четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Президент России примет участие в саммите ШОС и встретится с Си Цзиньпином. О важности визита и возможных темах переговоров — в материале «Газеты.Ru».

