Трамп пожаловался на 23-метровую царапину на кладке при ремонте в Белом доме

После этого Трамп буквально завалил золотом пространство Овального кабинета, пытаясь сделать из него уменьшенную копию своего роскошного поместья Мар-а-Лаго во Флориде — развесил картины в золочёных рамах и расставил повсюду вазы в таких же тонах.