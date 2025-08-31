Ричмонд
Трамп пожаловался на 23-метровую царапину на кладке при ремонте в Белом доме

Президент США рассказал, как по видеонаблюдению искали рабочих, поцарапавших Белый дом.

Источник: Комсомольская правда

Одному из субподрядчиков, ремонтирующих Белый дом, придётся заплатить за царапину, которую его рабочие оставили на каменной кладке. Об этом написал президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он сам обнаружил брак — 23-метровую трещину в кладке из известняка, которым рабочие отделывали Розовый сад Белого дома. После этого виновных вычислили по записям камер видеонаблюдения.

«Это был субподрядчик, который устанавливал тяжелые элементы ландшафтного дизайна на сломанную и сильно наклоненную стальную тележку, которая терлась о мягкий, красивый камень», — написал Трамп, добавив, что субподрядчику выставят счёт за замену повреждённого камня.

Напомним, в самом начале своего второго президентского срока Трамп заявил, что намерен сделать предложение «самому себе» о постройке Белом доме бального зала.

После этого Трамп буквально завалил золотом пространство Овального кабинета, пытаясь сделать из него уменьшенную копию своего роскошного поместья Мар-а-Лаго во Флориде — развесил картины в золочёных рамах и расставил повсюду вазы в таких же тонах.

Эксперты не в восторге от вкусов Трампа. Американский дизайнер Алиса Гриффин сравнила его с помешавшимся на роскоши колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром, а архитектор и декоратор Катерина Коваленко из России посоветовала уменьшить количество золота в интерьере Белого дома.

