Путин напомнил о подвиге стахановцев, которому в этом году исполняется 90 лет

«В этом году исполняется 90 лет мировому рекорду знаменитой бригады Алексея Стаханова, выдавшей за одну смену 102 тонны угля, превысив почти в 15 раз установленную тогда норму добычи. Это был результат новаторского подхода к организации труда. Шахтёры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше. День трудового подвига стахановцев стал народным шахтёрским праздником», — сказал президент России.