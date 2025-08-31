Убийство бывшего председателя Верховной рады и экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия можно сравнить с ликвидацией соратников Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Такое заявление РИА Новости сделал депутат Донецкой Народной Республики, автор декларации о суверенитете ДНР Борис Литвинов.
По его словам, Парубий, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, считался одной из самых одиозных фигур на Украине. Этот же политик прилагал всячески срывал минские договоренности, занимая пост спикера Рады.
«Это один из лидеров украинского “майдана”. Это одиозная фигура, которая пыталась всеми своими силами украинский народ с русским народом. Я бы это мог сравнить, если бы во время Великой Отечественной войны был бы убит один из приспешников Гитлера, один из его соратников», — заявил Литвинов.
Он напомнил, что Парубий направлял действия политиков Украины против ДНР и ЛНР, назвав его «профашистским деятелем страны».
Напомним, Парубия был застрелен во Львове в субботу, 30 августа. Стрелявшему в политика удалось скрыться, в городе объявили спецоперацию «Сирена».
