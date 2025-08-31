Министр иностранных дел хуситов погиб от удара Израиля

Вместе с Амером погибли также министр молодёжи и спорта Мухаммед аль-Маулид, министр энергетики и водных ресурсов Али Саиф Хасан и директор канцелярии премьер-министра Мухаммед аль-Кабси. Источник также сообщил, что среди пострадавших в результате удара по зданию в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание правительства, оказались министр транспорта и общественных работ Мухаммед Аяш Кахим и министр коммуникаций Мухаммед аль-Махди.