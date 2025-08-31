Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразилия подготовит внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз США

Власти Бразилии организуют внеочередной саммит БРИКС. Работу по подготовке встречи возглавляет главный советник президента страны Селсу Аморим, пишет Valor Econômico со ссылкой на источники. В 2025 году Бразилия председательствует в БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва планирует во время мероприятия обсудить и выработать совместный ответ членов объединения на угрозы сотрудничеству со стороны США.

Саммит может пройти в формате видео-конференц-связи, говорится в материале. Аморим также собирается посетить Китай на следующей неделе для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Советник проведет несколько встреч политиками из стран БРИКС, которые также прибудут в Пекин.

«Сосуществование [между странами] невозможно достичь львиным путем. Когда США отказываются от многосторонности и пытаются вести переговоры индивидуально, они лишают остров вообще никаких шансов [на переговоры]», — сказал Лула да Силва и сравнил ситуацию с рабочим, ведущим переговоры со своим начальником без помощи профсоюза.

30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым пошлины на бразильскую продукцию вырастут до 50%. При этом он ввел около 700 исключений для стратегических отраслей: авиастроение, энергетику и часть сельского хозяйства.

Бразилия — крупнейший покупатель российского дизеля. FT писала, что страна опасается столкновения — вслед за Индией — с дополнительными пошлинами со стороны США.

В середине августа российский и бразильский Минфины заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились сотрудничать в нескольких областях. Речь идет, в частности, о перспективах макроэкономической политики, налогах, финансировании инфраструктурных проектов и программах реформ, укреплении сотрудничества в контексте БРИКС, «Группы двадцати» и международных финансовых институтов.

В конце этого месяца Бразилия начала процесс введения ответных мер против США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше