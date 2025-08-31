Бразилия подготовит внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз США

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва планирует во время мероприятия обсудить и выработать совместный ответ членов объединения на угрозы сотрудничеству со стороны США.
Саммит может пройти в формате видео-конференц-связи, говорится в материале. Аморим также собирается посетить Китай на следующей неделе для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Советник проведет несколько встреч политиками из стран БРИКС, которые также прибудут в Пекин.
«Сосуществование [между странами] невозможно достичь львиным путем. Когда США отказываются от многосторонности и пытаются вести переговоры индивидуально, они лишают остров вообще никаких шансов [на переговоры]», — сказал Лула да Силва и сравнил ситуацию с рабочим, ведущим переговоры со своим начальником без помощи профсоюза.
30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым пошлины на бразильскую продукцию вырастут до 50%. При этом он ввел около 700 исключений для стратегических отраслей: авиастроение, энергетику и часть сельского хозяйства.
Бразилия — крупнейший покупатель российского дизеля. FT писала, что страна опасается столкновения — вслед за Индией — с дополнительными пошлинами со стороны США.
В середине августа российский и бразильский Минфины заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились сотрудничать в нескольких областях. Речь идет, в частности, о перспективах макроэкономической политики, налогах, финансировании инфраструктурных проектов и программах реформ, укреплении сотрудничества в контексте БРИКС, «Группы двадцати» и международных финансовых институтов.
В конце этого месяца Бразилия начала процесс введения ответных мер против США.