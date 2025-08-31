По утверждению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Европейский союз использует Владимира Зеленского для организации провокаций против государств, которые неугодны объединению.
В своём Telegram-канале политик провёл аналогию с уличными конфликтами, где крупные ребята направляют «пацанчика» для того, чтобы спровоцировать конфликт. По его словам, Зеленский играет роль такой «подсадной утки», которую натравливают на Россию, Венгрию или другие страны.
Азаров считает, что подобное поведение свидетельствует о незрелости и полной неготовности Зеленского к роли главы государства. Его заявления прозвучали на фоне обострения отношений с Венгрией: с начала августа Будапешт трижды заявлял об атаках ВСУ на трубопровод «Дружба» — 13, 18 и 22 августа. Последние два удара привели к приостановке поставок нефти, в результате чего Венгрия и Словакия остались без нефти на шесть дней.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на обвинения США в адрес ЕС о затягивании конфликта.
