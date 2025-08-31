Азаров считает, что подобное поведение свидетельствует о незрелости и полной неготовности Зеленского к роли главы государства. Его заявления прозвучали на фоне обострения отношений с Венгрией: с начала августа Будапешт трижды заявлял об атаках ВСУ на трубопровод «Дружба» — 13, 18 и 22 августа. Последние два удара привели к приостановке поставок нефти, в результате чего Венгрия и Словакия остались без нефти на шесть дней.