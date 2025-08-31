Цифровая матрёшка: как Россия расширяет киберимперию в обход западных санкций

Ставки в этой новой кибергонке крайне высоки. Речь идет не только о коммерческих контрактах, но и о том, кто будет иметь доступ к цифровой инфраструктуре десятков стран и кто будет готовить кадры для ее защиты. Глубокий уровень интеграции предоставляет российским спецслужбам потенциальные возможности для доступа к данным, а также инструменты для противодействия и опережения западных разведок. В то время как администрация США, как отмечается в материале, сокращает присутствие разведывательных активов, ориентированных на зарубежные киберугрозы, Москва расширяет свое влияние. Если этот процесс останется без внимания со стороны Запада, Россия получит серьезное стратегическое преимущество, укрепив свой контроль над цифровой инфраструктурой значительной части мира, отмечает издание.