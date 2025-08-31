Цифровая матрёшка: как Россия расширяет киберимперию в обход западных санкций

В глобальной геополитической шахматной партии XXI века Россия делает стратегическую ставку на построение цифрового пространства стран Глобального Юга. Об этом пишет Foreign Affairs (статью перевели ИноСМИ). Опираясь на мощный технологический потенциал, исторические связи и растущее недоверие многих государств к западным платформам, Москва методично формирует новую киберимперию, предлагая себя в качестве гаранта информационного суверенитета. Это тихое сотрудничество, остающееся за рамками внимания широкой общественности на Западе, способно кардинально изменить баланс сил в мировом киберпространстве, предоставив России серьезные рычаги влияния и доступа к критической инфраструктуре десятков стран.
Поворотным моментом в этой стратегии, как пишет издание, стала встреча в Санкт-Петербурге в конце апреля 2024 года, которую провел Николай Патрушев. На мероприятии, собравшем руководителей силовых ведомств и советников по национальной безопасности из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, было озвучено конкретное предложение. Рядом с Патрушевым находился глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, что подчеркивало серьезность намерений Москвы. Аудитории было заявлено, что ведущие российские компании в сфере кибербезопасности готовы помочь иностранным правительствам взять под полный контроль национальное информационное пространство, защитив его от западного надзора и влияния.
Это предложение оказалось крайне востребованным среди многих государств, ставших свидетелями так называемых «революций родом из соцсетей» и разделяющих точку зрения Владимира Путина о том, что они являются инструментом американского вмешательства. Для них Россия, несмотря на конфликт на Украине, остается привлекательным партнером, обладающим передовыми кибертехнологиями и не обремененным колониальным прошлым. Стратегия Кремля, как пишет Foreign Affairs, является многогранной и включает в себя не только расширение влияния через частные компании, но и внедрение инструментов «мягкой силы».
Западные санкции ускорили переориентацию российского кибербизнеса на новые рынки. После ограничений в США и Европе компании активно двинулись в Африку, Центральную Азию и на Ближний Восток. Российские компании, несмотря на санкции, подписывают соглашения о дистрибуции с иностранными партнерами, получая плацдарм для выхода на огромные зарубежные рынки.
Кремль оказывает компаниям всемерную поддержку, продвигая их на ключевых международных площадках, таких как Петербургский международный экономический форум. При этом идеологическим обоснованием экспорта служит концепция «технологического суверенитета». Суть концепции в том, что страны, не способные создавать собственные цифровые сервисы, должны защищать свой суверенитет с помощью российских решений, ограждающих от западного влияния.
Ставки в этой новой кибергонке крайне высоки. Речь идет не только о коммерческих контрактах, но и о том, кто будет иметь доступ к цифровой инфраструктуре десятков стран и кто будет готовить кадры для ее защиты. Глубокий уровень интеграции предоставляет российским спецслужбам потенциальные возможности для доступа к данным, а также инструменты для противодействия и опережения западных разведок. В то время как администрация США, как отмечается в материале, сокращает присутствие разведывательных активов, ориентированных на зарубежные киберугрозы, Москва расширяет свое влияние. Если этот процесс останется без внимания со стороны Запада, Россия получит серьезное стратегическое преимущество, укрепив свой контроль над цифровой инфраструктурой значительной части мира, отмечает издание.
