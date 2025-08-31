Пропалестинский митинг в Германии собрал более 10 тысяч человек

Организаторы также сообщают, что это крупнейшая демонстрация в поддержку Палестины с начала войны в секторе Газа. В ходе акции протеста митингующие выкрикивали запрещенные в Германии лозунги и сравнивали войну в Газе с Холокостом. В связи с этим сотрудникам полиции пришлось несколько раз останавливать демонстрацию.