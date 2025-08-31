Ричмонд
Пропалестинский митинг в Германии собрал более 10 тысяч человек

На пропалестинский митинг во Франкфурте-на-Майне (Германия) вышли более 10 тыс. человек. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на местную полицию.

Демонстрация имеет название United 4 Gaza. В рамках митинга пропалестинские активисты проходят маршем по этому одному из крупнейших городов Германии.

Издание отмечает, что первоначально в митинге должны были участвовать только 5 тыс. человек — именно столько заявили организаторы.

Организаторы также сообщают, что это крупнейшая демонстрация в поддержку Палестины с начала войны в секторе Газа. В ходе акции протеста митингующие выкрикивали запрещенные в Германии лозунги и сравнивали войну в Газе с Холокостом. В связи с этим сотрудникам полиции пришлось несколько раз останавливать демонстрацию.

Ранее в Дании назвали условие для признания Палестины.

