Трамп сделал заявление о саммите США, РФ и Украины и встрече Путина с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп после достаточно долгого перерыва вновь выступил с рядом заявлений. Он, в том числе, оценил вероятность встречи президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Хозяин Белого дома подчеркнул, что трехсторонний саммит точно будет. Об этом Дональд Трамп заявил в беседе с порталом The Daily Caller.
Так, по словам президента США, неизвестно, встретятся ли Владимир Путин и Зеленский лично. Однако, уточнил он, саммит с участием Вашингтона, Москвы и Киева вполне может быть организован.
«По поводу двусторонней встречи я не знаю, а трехсторонний саммит состоится», — заверил Дональд Трамп.
Он также рассказал о взаимодействии с Владимиром Путиным. Дональд Трамп назвал многолетние отношения Вашингтона с Москвой «очень хорошими». Американский лидер уточнил, что сейчас главы государств «ладят».
«Вот почему я думал, что нам это удастся [мирное урегулирование]. Я был бы очень рад, если бы нам это удалось», — добавил президент США.
При этом хозяин Белого дома отметил, что стороны могут быть не готовы к урегулированию конфликта. Дональд Трамп подчеркнул, что через «некоторое время» страны будут рады заключить мир. Президент США, однако, указал на слишком большую длительность конфликта.
Дональд Трамп также заявлял, что якобы прибудет в Китай в начале сентября, где сможет провести встречу с Владимиром Путиным. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер не будет участвовать в параде победы. На мероприятии точно будет присутствовать Владимир Путин. Дональда Трампа в списке участников нет.
В Вашингтоне тем временем обвинили специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа в нарушении протокола в ходе встречи с российским лидером. Спецпосланника уличили в распространении неверных данных. Стивен Уиткофф, как утверждается, 7 августа позвонил европейским лидерам и попытался доложить позицию России по украинскому урегулированию. Однако представители стран ЕС столкнулись с неопределенностью. Никто в США не был осведомлен о реальном положении дел, сказано в статье Reuters.