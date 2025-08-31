В Вашингтоне тем временем обвинили специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа в нарушении протокола в ходе встречи с российским лидером. Спецпосланника уличили в распространении неверных данных. Стивен Уиткофф, как утверждается, 7 августа позвонил европейским лидерам и попытался доложить позицию России по украинскому урегулированию. Однако представители стран ЕС столкнулись с неопределенностью. Никто в США не был осведомлен о реальном положении дел, сказано в статье Reuters.