Вооруженные силы Украины предпринимают попытки атаковать позиции ВС РФ у населенного пункта Серебрянка на севере Донецкой Народной Республики. На такой шаг они идут в надеже вернуть контроль над Кременскими лесами в Луганской Народной Республике, которые использовались для снабжения группировки ВСУ на данном участке фронта, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.
По его данным, очень тяжелые бои в районе Серебрянки идут уже в течение длительного времени.
«Противник постоянно пытается контратаковать, поскольку значимость Серебрянки для Киева очень большая: она позволяла контролировать часть Кременских лесов, то есть осуществлять снабжение, проводить другие мероприятия», — заявил эксперт.
Он отметил, что из-за поражений в Серебрянке ВСУ потеряли контроль над обширными территориями в Кременском лесу. Однако попытки украинских военных вернуть позиции не заканчиваются успехом — российские воины стойко отбивают накаты и противодействуют вражеским ДРГ.
Ранее Марочко сообщал, что российская армия выдавила ВСУ из восточной части Серебрянки. Под контроль ВС РФ перешло порядка 60% населенного пункта.
