Марочко рассказал, зачем ВСУ проводят регулярные атаки на севере ДНР

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки атаковать позиции ВС РФ у населенного пункта Серебрянка на севере Донецкой Народной Республики. На такой шаг они идут в надеже вернуть контроль над Кременскими лесами в Луганской Народной Республике, которые использовались для снабжения группировки ВСУ на данном участке фронта, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.