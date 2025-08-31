Путин сообщил о планах по наращиванию возможностей Транссиба и БАМа

Глава государства отметил, что правительство в партнёрстве с бизнесом приложит все усилия для обеспечения устойчивого и долгосрочного развития угольной отрасли.
«Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках», — подчеркнул российский лидер.
Путин выразил уверенность в дальнейшем увеличении экспортных возможностей угольной промышленности.
Владимир Путин также поблагодарил шахтёров Донбасса за труд в сложнейших условиях. Российский лидер подчеркнул, что горняки региона проявляют выдающуюся стойкость и надёжность.