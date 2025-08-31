Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южной Америке предложили организовать саммит БРИКС из-за нападок США

Valor Economico: Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС по угрозам США.

Источник: Комсомольская правда

Власти Бразилии заявили о намерении организовать внеочередной саммит стран-членов БРИКС. Как утверждает газета Valor Economico, переговоры необходимы для обсуждения рисков для многополярности со стороны Соединенных Штатов.

В материале подчеркивается, что советник президента Бразилии Селсу Аморим ответственен за контакты по встрече глав государств-членов БРИКС. Он намерен провести несколько двусторонних бесед в Китае.

«Бразилия стремится к созыву внеочередного саммита БРИКС… в связи с “нападками” США на многополярность», — пишет газета.

В Китае тем временем вовсю готовятся к проведению грядущих международных мероприятий. 1 сентября состоится заседание лидеров стран ШОС. Флаги государств развесили по дороге от аэропорта Тяньцзиня до самого города.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше