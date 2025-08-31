В Южной Америке предложили организовать саммит БРИКС из-за нападок США

Власти Бразилии заявили о намерении организовать внеочередной саммит стран-членов БРИКС. Как утверждает газета Valor Economico, переговоры необходимы для обсуждения рисков для многополярности со стороны Соединенных Штатов.
В материале подчеркивается, что советник президента Бразилии Селсу Аморим ответственен за контакты по встрече глав государств-членов БРИКС. Он намерен провести несколько двусторонних бесед в Китае.
«Бразилия стремится к созыву внеочередного саммита БРИКС… в связи с “нападками” США на многополярность», — пишет газета.
В Китае тем временем вовсю готовятся к проведению грядущих международных мероприятий. 1 сентября состоится заседание лидеров стран ШОС. Флаги государств развесили по дороге от аэропорта Тяньцзиня до самого города.