Серия учений ОДКБ стартует в Белоруссии 31 августа

В Белоруссии в воскресенье 31 августа стартует серия учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этот день в Витебске состоится торжественная церемония открытия учений, которые носят название «Взаимодействие-2025». Основные этапы пройдут на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский», расположенных в Витебской области.