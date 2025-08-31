Ричмонд
Серия учений ОДКБ стартует в Белоруссии 31 августа

В Белоруссии начинаются учения «Взаимодействие-2025».

Источник: Комсомольская правда

В Белоруссии в воскресенье 31 августа стартует серия учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этот день в Витебске состоится торжественная церемония открытия учений, которые носят название «Взаимодействие-2025». Основные этапы пройдут на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский», расположенных в Витебской области.

Учения продлятся до 6 сентября. В этот день запланировано провести церемонию торжественного закрытия учений, парад войск и награждение лучших участников.

Ранее Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович информировал, что во время учений ОДКБ «предстоит отработка вопросов, связанных с локализацией конфликта на территории одного из государств».

Также сообщалось, что «Взаимодействие-2025» — плановое мероприятие ОДКБ.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подготовка первых позиций под новую систему вооружений «Орешник», которая появится в стране к концу текущего года, уже ведется.

