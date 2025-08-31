Одна из стран БРИКС срочно созывает сторонников из-за действий США

Кроме того, Аморим планирует отправиться с визитом в Китайскую Народную Республику, где пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. Он намерен встретиться с министрами иностранных дел ряда стран БРИКС, которые в эти дни тоже будут находиться в Китае.