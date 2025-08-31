Стало известно о массовом выдворении украинцев из Польши

Основанием для депортации послужили положения статьи 302 (1) пункт 9 Закона «Об иностранцах» от 12 декабря 2013 года, касающиеся защиты национальной безопасности, общественного порядка и государственных интересов Польши. В сообщении уточняется, что выдворенные лица неоднократно привлекались к ответственности за такие преступления, как хранение наркотических средств, кражи, разбойные нападения, подделка документов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также организация незаконного пересечения государственной границы.