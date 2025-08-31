Трамп допустил аресты причастных к теории о вмешательстве России в выборы США

«Я не знаю, будут ли (аресты. — Прим. Life.ru), но должны быть. Что они сделали, это позор: они мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны», — высказался хозяин Белого дома.
Трамп подчеркнул, что возможный арест экс-руководтелей Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований его бы не обеспокоил.
Недавно стало известно, что Дональд Трамп принял решение уволить одного из ведущих аналитиков американского ЦРУ, специализировавшегося на России. Уволенная сотрудница провела более 20 лет в разведывательной службе и в 2016 году руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. Своей должности она лишилась 19 августа, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки, аннулировала допуски её и 36 других действующих и бывших сотрудников к государственной тайне, обвинив их в предательстве присяги конституции.