Трамп припугнул властей Чикаго мерами федерального контроля

Американский президент Дональд Трамп может ввести в Чикаго меры федерального контроля.

Американский президент Дональд Трамп может ввести в Чикаго меры федерального контроля. Это произойдет в том случае, если местные власти не наведут в городе порядок и не покончат с преступность, написал глава США в своей социальной сети Truth Social.

Также Трамп резко высказался о бездействии губернатора Иллинойса, обозвав его «психом».

«Шесть человек были убиты, 24 ранены в Чикаго в прошлые выходные, а слабый и жалкий губернатор Иллинойса заявил, что ему не нужна помощь в профилактике преступности. Он псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придем», — заявил Трамп.

К слову, ранее Трамп уже разворачивал нацгвардию США для борьбы с преступностью в Вашингтоне. А в июне вводил федеральные силы в Лос-Анджелес, где проходили крупные демонстрации.

Ранее сообщалось, что Трамп готов арестовать бывших глав ФБР и ЦРУ.

