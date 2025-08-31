Трамп припугнул властей Чикаго мерами федерального контроля

«Шесть человек были убиты, 24 ранены в Чикаго в прошлые выходные, а слабый и жалкий губернатор Иллинойса заявил, что ему не нужна помощь в профилактике преступности. Он псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придем», — заявил Трамп.