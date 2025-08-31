Трамп припугнул властей Чикаго мерами федерального контроля

Американский президент Дональд Трамп может ввести в Чикаго меры федерального контроля. Это произойдет в том случае, если местные власти не наведут в городе порядок и не покончат с преступность, написал глава США в своей социальной сети Truth Social.
Также Трамп резко высказался о бездействии губернатора Иллинойса, обозвав его «психом».
«Шесть человек были убиты, 24 ранены в Чикаго в прошлые выходные, а слабый и жалкий губернатор Иллинойса заявил, что ему не нужна помощь в профилактике преступности. Он псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придем», — заявил Трамп.
К слову, ранее Трамп уже разворачивал нацгвардию США для борьбы с преступностью в Вашингтоне. А в июне вводил федеральные силы в Лос-Анджелес, где проходили крупные демонстрации.
