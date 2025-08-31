Опрос показал, что две трети британцев не готовы воевать

Согласно результатам опроса, опубликованным газетой The Sunday Express, подавляющее большинство жителей Великобритании — две трети респондентов — отказались бы от службы в вооруженных силах в случае военного нападения на страну. Исследование показывает, что 64% участников категорически исключили для себя такую возможность, а еще 6% выразили серьезные сомнения на этот счет.