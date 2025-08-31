Трамп пожаловался на повреждённую рабочими каменную кладку в Белом доме

Момент с повреждением покрытия. Видео © Truth Social / Donald J. Trump.
Трамп отметил, что для него качество имеет большое значение. Он подчеркнул, что при оформлении Белого дома использовались редкие породы мрамора и известняка. Каменная кладка, по его мнению, превзошла ожидания тех, кто разрабатывал проект несколько десятилетий назад.
«Три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную трещину в известняке длиной более 25 ярдов. Она была глубокой и неприятной! Я начал кричать: “Кто это сделал, я хочу узнать прямо сейчас!” — и я сказал это не очень вежливо», — написал американский лидер.
Выяснилось, что инцидент произошёл, когда рабочие субподрядчика устанавливали тяжёлые элементы ландшафта на сломанной стальной тележке. В результате камень был серьёзно поцарапан. Республиканец подчеркнул, что современная система видеонаблюдения позволила быстро выявить виновных.
По словам Трампа, повреждённый участок будет заменён за счёт подрядчика, который больше не будет привлекаться к работам в Белом доме. Он также отметил уважение к профессиональным строителям, но подчеркнул, что подобные случаи недопустимы.
А ранее Дональд Трамп заявил, что потратит около 200 миллионов долларов из личных средств на строительство бального зала на территории Белого дома. Новый корпус расположится у восточной стороны резиденции, но будет отделён от основного здания. Финансирование будет обеспечено главным образом самим американским лидеров, а также рядом частных инвесторов, чьи имена пока не раскрываются.