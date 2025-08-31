Ричмонд
Трамп допустил аресты причастных к опровергнутой теории о российском следе

Трамп подчеркнул, что распространение этой теории он считает позорным явлением.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Daily Caller заявил, что не исключает арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой версии о «российском следе». По его словам, действия этих людей нанесли серьезный ущерб стране и не должны остаться без последствий.

Трамп подчеркнул, что распространение этой теории он считает позорным явлением, отметив, что её инициаторы «мошенничали, лгали и причинили много зла и вреда государству».

Глава Белого дома также добавил, что возможный арест бывших руководителей ЦРУ и ФБР не вызвал бы у него ни удивления, ни беспокойства.

Ранее Трамп отправил в отставку аналитика из Центрального разведывательного управления (ЦРУ), специализирующегося на российских вопросах.

