Трамп допустил аресты причастных к опровергнутой теории о российском следе

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Daily Caller заявил, что не исключает арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой версии о «российском следе». По его словам, действия этих людей нанесли серьезный ущерб стране и не должны остаться без последствий.