Трамп допустил аресты причастных к опровергнутой теории о российском следе

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Daily Caller заявил, что не исключает арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой версии о «российском следе». По его словам, действия этих людей нанесли серьезный ущерб стране и не должны остаться без последствий.
Трамп подчеркнул, что распространение этой теории он считает позорным явлением, отметив, что её инициаторы «мошенничали, лгали и причинили много зла и вреда государству».
Ранее Трамп отправил в отставку аналитика из Центрального разведывательного управления (ЦРУ), специализирующегося на российских вопросах.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше