Депутат ДНР рассказал, из-за чего могли застрелить Парубия

Киевский режим, а точнее его сторонники, могли убить бывшего председателя Верховной рады и экс-главу СНБО Украины Андрея Парубия из-за его политического веса. Такое мнение выразил депутат Народного совета ДНР Борис Литвинов, сообщают РИА Новости.
«Парубий один из первейших свидетелей того, что происходило на “Майдане”. И у него достаточно опыта, чтобы делать перевороты. И в сегодняшней Украине такие, как Парубий, влияют на мнение того же Зеленского и его окружения», — считает парламентарий.
Он отметил, что сейчас президент США Дональд Трамп подталкивает Зеленского на заключение мирного соглашения по Украине. Однако тому же Парубию мир не нужен. На этом фоне он мог бы вновь попытаться организовать в стране «майдан», добавил Литвинов.
Напомним, Парубия застрелили во Львове накануне, 30 августа. Стрелявший в политика скрылся, в городе объявили спецоперацию «Сирена».
Ранее Литвинов сравнил убийство Парубия с ликвидацией соратников Гитлера времен Великой Отечественной войны.
