Трамп раскритиковал ремонт в Белом доме из-за огромной царапины

Президент США Дональд Трамп сообщил о повреждении каменной кладки в Розовом саду Белого дома, которое произошло во время ремонтных работ.

Президент США Дональд Трамп сообщил о повреждении каменной кладки в Розовом саду Белого дома, которое произошло во время ремонтных работ. Как он написал в своей социальной сети Truth Social, рабочие-субподрядчики оставили царапину длиной около 23 метров на известняке, используемом для отделки.

Трамп выразил особую гордость за качественную каменную кладку в Розовом саду, выполненную с использованием этого материала. По его словам, повреждение было обнаружено несколько дней назад и произошло из-за того, что рабочие использовали сломанную и наклоненную стальную тележку для перемещения тяжелых элементов ландшафтного дизайна, которая терлась о мягкий камень.

С помощью записей с камер наблюдения удалось установить виновных. Президент заявил, что камень будет заменен за счет субподрядчика.

В настоящее время в Белом доме по инициативе Трампа активно ведутся работы по обновлению отделки и добавлению новых элементов. Ранее президент анонсировал строительство бального зала стоимостью 200 миллионов долларов вблизи президентской резиденции.

Читайте материал по теме: Трамп намерен вернуть Пентагону грозное название времен основания США.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

