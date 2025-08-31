Польша экстрадировала 15 украинцев за уголовные и административные преступления

Ранее польские журналисты выяснили, что украинские беженцы с начала СВО в 2022 году незаконно получали польские социальные пособия, нанеся значительный ущерб государственной казне. В результате мошеннических действий из польского бюджета было похищено не менее 30 миллионов злотых (примерно 65 миллионов рублей). Политика президента Польши Кароля Навроцкого, наложившего вето на дальнейшие выплаты гражданам Украины, поможет жителям страны вернуть утраченные средства.