NYT узнала, как Израилю удалось ликвидировать иранских командиров в июне

Кроме того, разведка Ирана заявила о предотвращении покушения Израиля на 23 высокопоставленных чиновников, срыве 13 заговоров, направленных на убийство 35 высокопоставленных военных и правительственных чиновников, а также аресте 21 человека по обвинению в шпионаже в пользу Моссада. Иран также активизировал усилия по вербовке собственных шпионов в Израиле, отмечает газета.