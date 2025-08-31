Ричмонд
NYT узнала, как Израилю удалось ликвидировать иранских командиров в июне

Израиль смог уничтожить в июне несколько иранских военных командиров и ученых-ядерщиков благодаря слежке за мобильными телефонами охранников, которые выкладывали данные о своих перемещениях в соцсети, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источник: РБК

Речь идет про 16 июня. Тогда Высший совет национальной безопасности Ирана собрался на экстренное заседание в бункере в западной части Тегерана.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, объяснив ее информацией о способности Тегерана создать ядерную бомбу. Иранские власти заявили о праве на мирную ядерную энергию, отсутствии стремления обладать оружием массового поражения и готовности гарантировать это в будущем.

При атаке по центру страны в ночь на 16 июня погибли четыре человека. 87 человек получили ранения, сообщили в медицинской службе «Маген Давид Адом». Армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила в тот день, что нанесла удары по командным центрам сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции в Тегеране.

По информации Fars, эта атака была’смоделирована по образцу’убийства лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Он погиб вечером 27 сентября 2024 года в результате израильского авиаудара по подземному центральному штабу организации в южном пригороде Бейрута (Дахия).

Тогда по штабу было сброшено более 80 бомб общим весом около 83 т, среди которых были противобункерные боеприпасы. На момент удара в штабе находилось руководство «Хезболлы».

После атаки по бункеру с высокопоставленными лицами в Тегеране 16 июня Иран ужесточил меры безопасности и запретил использование мобильных устройств и мессенджеров, пишет NYT. Смартфоны теперь полностью запрещены для старших военачальников, ученых-ядерщиков и правительственных чиновников, говорится в материале.

Кроме того, разведка Ирана заявила о предотвращении покушения Израиля на 23 высокопоставленных чиновников, срыве 13 заговоров, направленных на убийство 35 высокопоставленных военных и правительственных чиновников, а также аресте 21 человека по обвинению в шпионаже в пользу Моссада. Иран также активизировал усилия по вербовке собственных шпионов в Израиле, отмечает газета.

