Военный эксперт назвал самые успешные направления для ВС РФ на уходящей неделе

Участки фронта в окрестностях Красноармейска в ДНР и на южнодонецком направлении стали самыми успешными для ВС РФ на уходящей неделе. Об этом сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.
«Самые результативные действия, по моему мнению, были на южнодонецком участке. Это два участка фронта: на стыке ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями, а также район Красноармейска», — заявил аналитик.
Он отметил, что на каждом из этих участков на этой неделе имеются освобожденные российской армией населенные пункты. При этом пальму первенства между собой поделили группировки войск «Южная» и «Восток».
Марочко также добавил, что успехи у российских сил имеются и на купянском участке фронта. Здесь можно отметить удачные бои у Соболевки, Малой Шапковки, Петропавловки и Кучеровки.
