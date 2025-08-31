Anadolu: Эрдоган отправился на саммит ШОС в Китай

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Китай, где примет участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило агентство Anadolu.
«Эрдогана в аэропорту Эсенбога проводили (турецкий — прим. ред.) вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица», — уточнили журналисты.
Отмечается, что 1 сентября президент Турции выступит на заседании саммита, которое пройдёт в расширенном формате. Также состоятся его двусторонние встречи с рядом других глав государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина.
Напомним, на 25-й саммит ШОС, местом проведения которого выбрали китайский город Тяньцзинь, прибудут лидеры более двух десятков стран. Мероприятие состоится с 31 августа по 1 сентября.