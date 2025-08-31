Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Anadolu: Эрдоган отправился на саммит ШОС в Китай

В рамках саммита ШОС Эрдоган проведёт ряд встреч и выступит на заседании в расширенном формате.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Китай, где примет участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило агентство Anadolu.

«Эрдогана в аэропорту Эсенбога проводили (турецкий — прим. ред.) вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица», — уточнили журналисты.

Отмечается, что 1 сентября президент Турции выступит на заседании саммита, которое пройдёт в расширенном формате. Также состоятся его двусторонние встречи с рядом других глав государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, на 25-й саммит ШОС, местом проведения которого выбрали китайский город Тяньцзинь, прибудут лидеры более двух десятков стран. Мероприятие состоится с 31 августа по 1 сентября.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше