Администрация США ищет способ переименовать Пентагон в «министерство войны»

Исторически Министерство войны существовало в США с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в национальное военное ведомство, а в 1949 году получило нынешнее название — Министерство обороны. Сам Трамп неоднократно подчеркивал, что считает старое название более точным и «звучным», отмечая, что США «не только защищаются, но и готовы действовать наступательно». Идею поддержал и действующий глава Пентагона Пит Хегсет.