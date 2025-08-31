Ричмонд
Администрация США ищет способ переименовать Пентагон в «министерство войны»

Идею возвращения прежнего названия ведомства поддержал и действующий глава Пентагона Пит Хегсет.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вернуть Пентагону историческое название — «Министерство войны». Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, уже в первые недели второго срока Трампа в Пентагоне начали прорабатывать варианты законодательных инициатив, которые позволили бы официально изменить название ведомства и должности его главы.

Однако поскольку для этого требуется одобрение Конгресса, Белый дом параллельно ищет альтернативные способы реализовать эту идею без парламентского согласия.

Исторически Министерство войны существовало в США с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в национальное военное ведомство, а в 1949 году получило нынешнее название — Министерство обороны. Сам Трамп неоднократно подчеркивал, что считает старое название более точным и «звучным», отмечая, что США «не только защищаются, но и готовы действовать наступательно». Идею поддержал и действующий глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет снял с должности руководителя разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Причиной стали утраченные доверительные отношения.

