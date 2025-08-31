Стали известны новые методы охоты на мужчин при мобилизации на Украине

Гражданские помощники, часто представляющие криминальные круги, работают по отработанной схеме: они ведут наблюдение в торговых центрах, на парковках и остановках общественного транспорта, выявляя потенциальных мобилизационных уклонистов. Для проникновения в квартиры они используют различные предлоги, например, представляются новыми соседями с просьбой о помощи, в то время как рядом скрываются сотрудники ТЦК.