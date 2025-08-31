Комитет по Газе сожалеет из-за отказа США выдать визы делегации Палестины

«Комитет призывает администрацию США пересмотреть и отменить это решение, подчеркивая важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН, обеспечения условий для диалога и дипломатии, а также признания позитивной позиции Палестинской национальной администрации и ее приверженности миру», — сказано в обращении.