Комитет по Газе сожалеет из-за отказа США выдать визы делегации Палестины

«Комитет призывает администрацию США пересмотреть и отменить это решение, подчеркивая важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН, обеспечения условий для диалога и дипломатии, а также признания позитивной позиции Палестинской национальной администрации и ее приверженности миру», — сказано в обращении.
В документе также отмечается необходимость международной поддержки властей Палестины и её президента Махмуда Аббаса. Авторы заявления предупредили, что в случае ослабления Палестинской национальной администрации будут подорваны мирные усилия, предпринимаемые в рамках урегулирования конфликта с Израилем.
Напомним, ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар в ходе визита в Вашингтон заявил, что Палестина не обретёт государственность. В столице США израильского министра принял американский госсекретарь Марко Рубио.