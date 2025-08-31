Ричмонд
Комитет по Газе сожалеет из-за отказа США выдать визы делегации Палестины

Арабо-исламский комитет по Газе указал на необходимость международной поддержки Палестинской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Арабо-исламский министерский комитет по сектору Газа выразил сожаление в связи с отказом американских властей выдать визы членам палестинской делегации, желающим принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, следует из заявления, которое опубликовано на сайте МИД Турции.

«Комитет призывает администрацию США пересмотреть и отменить это решение, подчеркивая важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН, обеспечения условий для диалога и дипломатии, а также признания позитивной позиции Палестинской национальной администрации и ее приверженности миру», — сказано в обращении.

В документе также отмечается необходимость международной поддержки властей Палестины и её президента Махмуда Аббаса. Авторы заявления предупредили, что в случае ослабления Палестинской национальной администрации будут подорваны мирные усилия, предпринимаемые в рамках урегулирования конфликта с Израилем.

Напомним, ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар в ходе визита в Вашингтон заявил, что Палестина не обретёт государственность. В столице США израильского министра принял американский госсекретарь Марко Рубио.

