Прибалтийская страна установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

Литовские военные установили заграждения «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. Об этом проинформировала пресс-служба вооруженных сил прибалтийского государства.
Как уточняется, заграждения появились как на неиспользуемых пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией, так и близ действующих КПП.
«Военнослужащие установили заграждения для укрепления безопасности границы. Это часть запланированных мер контрмобильности на Балтийской линии обороны», — говорится в сообщении ВС Литвы.
Так, меры затронули закрытые КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на литовско-белорусской границе, а также «Рамонишкяй» на границе с Калининградской областью РФ.
Что касается открытых КПП, то «зубы дракона» там установили для того, чтобы «в случае необходимости их оперативно использовать».
