Прибалтийская страна установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

Литовские военные установили заграждения «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией.

Литовские военные установили заграждения «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. Об этом проинформировала пресс-служба вооруженных сил прибалтийского государства.

Как уточняется, заграждения появились как на неиспользуемых пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией, так и близ действующих КПП.

«Военнослужащие установили заграждения для укрепления безопасности границы. Это часть запланированных мер контрмобильности на Балтийской линии обороны», — говорится в сообщении ВС Литвы.

Так, меры затронули закрытые КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на литовско-белорусской границе, а также «Рамонишкяй» на границе с Калининградской областью РФ.

Что касается открытых КПП, то «зубы дракона» там установили для того, чтобы «в случае необходимости их оперативно использовать».

Ранее боевой командир объяснил, зачем Литва и Польша восстанавливают болота на границе с Россией.

