Большинство британцев не намерены вступать в армию и воевать за свою страну в случае нападения на неё. Такие результаты соцопроса публикует издание The Sunday Express.
Сообщается, что 64% опрошенных заявили, что не хотят идти в армию и участвовать в боевых действиях в случае нападения на Великобританию. При этом ещё 6% сомневаются в своей готовности пойти на военную службу в такой ситуации.
К такому решению склоняется большинство респондентов во всех возрастных группах. При этом общее количество опрошенных не сообщается.
Напомним, ещё в 2024 году в Великобритании наблюдался массовый исход военнослужащих из армии. Сообщалось, что рекордное за последние 22 года повышение зарплаты военнослужащих не решило проблемы кризиса вооруженных сил Соединенного Королевства.
Тем временем британский аналитик Меркурис заявил, что вооруженные силы и жители Великобритании сталкиваются с серьезными проблемами из-за оказания помощи Украине.