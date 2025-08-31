Маск предсказал вымирание Европы при сохранении текущего уровня рождаемости

Таким образом миллиардер отреагировал на сообщение американского сенатора Майка Ли, который привел статистику по числу смертей и рождаемости в Шотландии. Согласно данным сенатора, с января по июль текущего года в стране родилось 26,3 тыс. человек, в то время как количество смертей составило 35,2 тыс.
«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к показателю воспроизводства, Европа вымрет», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Телеканал Franceinfo cо ссылкой на отчет Национального института статистики Франции (INSEE) 23 июля сообщил, что во Франции число смертей за год превысило число рождений впервые с 1945 года. Как сообщил Franceinfo, отрицательная динамика была запланирована INSEE на 2035 год. Резкое снижение рождаемости и увеличение смертности обозначает ускорение демографических изменений.