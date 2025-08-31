Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск предсказал вымирание Европы при сохранении текущего уровня рождаемости

Европу ждет вымирание, в случае если не повысится уровень рождаемости. Об этом заявил 30 августа американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

Источник: AP 2024

Таким образом миллиардер отреагировал на сообщение американского сенатора Майка Ли, который привел статистику по числу смертей и рождаемости в Шотландии. Согласно данным сенатора, с января по июль текущего года в стране родилось 26,3 тыс. человек, в то время как количество смертей составило 35,2 тыс.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к показателю воспроизводства, Европа вымрет», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Телеканал Franceinfo cо ссылкой на отчет Национального института статистики Франции (INSEE) 23 июля сообщил, что во Франции число смертей за год превысило число рождений впервые с 1945 года. Как сообщил Franceinfo, отрицательная динамика была запланирована INSEE на 2035 год. Резкое снижение рождаемости и увеличение смертности обозначает ускорение демографических изменений.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше