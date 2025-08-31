Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко раскрыл, что дало российской армии освобождение последнего села на западе ДНР

Российские военные после освобождения населенного пункта Камышеваха в Донецкой Народной Республике взяли под контроль более 30 км границы региона на стыке с Днепропетровской областью.

Российские военные после освобождения населенного пункта Камышеваха в Донецкой Народной Республике взяли под контроль более 30 км границы региона на стыке с Днепропетровской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного аналитика Андрея Марочко.

Он подчеркнул, что Камышеваха была последним оккупированным ВСУ населенным пунктом в западной части ДНР.

«Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе. Это стык Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области», — пояснил Марочко.

Эксперт добавил, что ВС РФ также продолжают продвигаться вдоль границы ДНР на стыке с Запорожской области.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Камышевахи 30 августа.

Читайте также: Военный эксперт назвал самые успешные направления для ВС РФ на уходящей неделе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.