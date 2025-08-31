Марочко раскрыл, что дало российской армии освобождение последнего села на западе ДНР

Российские военные после освобождения населенного пункта Камышеваха в Донецкой Народной Республике взяли под контроль более 30 км границы региона на стыке с Днепропетровской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного аналитика Андрея Марочко.
Он подчеркнул, что Камышеваха была последним оккупированным ВСУ населенным пунктом в западной части ДНР.
«Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе. Это стык Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области», — пояснил Марочко.
Эксперт добавил, что ВС РФ также продолжают продвигаться вдоль границы ДНР на стыке с Запорожской области.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Камышевахи 30 августа.
