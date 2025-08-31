Ричмонд
В США оценили последствия отправки войск НАТО на Украину

По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, выраженному в интервью блогеру Дэниелу Дэвису, ввод войск НАТО на Украину приведет к прямому военному столкновению с российской армией, в котором западный альянс потерпит поражение.

Политолог отметил, что Россия четко обозначила свою позицию: любое появление войск НАТО на украинской территории будет рассматриваться как цель для российских вооруженных сил.

Миршаймер выразил уверенность, что в случае прямого противостояния российская армия имеет все шансы одержать верх над силами НАТО. Он также подверг критике боеспособность европейских войск, указав на их недостаточную численность и низкий уровень подготовки, что, по его мнению, предопределяет их поражение в возможном конфликте с Россией.

Ранее сообщалось, что стали известны новые методы охоты на мужчин при мобилизации на Украине.

