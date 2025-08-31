В США оценили последствия отправки войск НАТО на Украину

Миршаймер выразил уверенность, что в случае прямого противостояния российская армия имеет все шансы одержать верх над силами НАТО. Он также подверг критике боеспособность европейских войск, указав на их недостаточную численность и низкий уровень подготовки, что, по его мнению, предопределяет их поражение в возможном конфликте с Россией.