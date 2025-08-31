Офицер ВСУ Ткачук заявил о нависшей над Купянском огромной угрозе

По словам Ткачука, пока внимание общественности и командования было обращено на ситуацию в Сумской области, Армия России усиливала давление именно на купянском участке. Он подчеркнул, что теперь над Купянском нависла «огромная угроза».
Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российские силы практически окружили Купянск в Харьковской области, взяв под контроль примерно половину города. По его словам, Армия России с марта 2025 года освободила почти всю территорию ЛНР — 99,7% и ДНР — 79%.