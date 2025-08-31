Ричмонд
Маск сделал ужасающее заявление о Европе

По заявлению американского миллиардера Илона Маска, сделанному 30 августа в социальной сети X (ранее Twitter), Европа столкнется с демографическим вымиранием, если уровень рождаемости не достигнет показателей, необходимых для воспроизводства населения.

Предприниматель прокомментировал статистику, приведенную сенатором Майком Ли, согласно которой в Шотландии за первые семь месяцев текущего года зафиксировано 26,3 тысячи рождений при 35,2 тысячах смертей.

Маск подчеркнул, что для сохранения текущей численности населения коэффициент рождаемости должен как минимум соответствовать уровню простого воспроизводства. В противном случае continent столкнется с необратимыми демографическими последствиями.

Ранее сообщалось, что в США оценили последствия отправки войск НАТО на Украину.

