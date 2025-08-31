Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не трожь, это царь»: беженка объяснила, почему украинцы не критикуют Зеленского

Украинцы боятся критиковать политику президента Владимира Зеленского, так как им в прямом смысле «затыкают рот».

Украинцы боятся критиковать политику президента Владимира Зеленского, так как им в прямом смысле «затыкают рот». Такой информацией поделилась выехавшая из Красноармейска в ДНР Елена Власова.

Беженка со своим мужем ранее выехали из Красноармейска. В период пребывания на территории Украины она лечилась в Днепропетровске, но затем семья переехала в Россию.

«Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь — это царь. Замолчала и все», — рассказала Власова агентству РИА Новости.

Власова отметила, что в итоге многие жители Украины вынуждены скрывать свои взгляды. Люди также боятся открыто говорить о том, кого из политиков они поддерживают.

Читайте также: Марочко раскрыл, что дало российской армии освобождение последнего села на западе ДНР.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.