«Не трожь, это царь»: беженка объяснила, почему украинцы не критикуют Зеленского

Украинцы боятся критиковать политику президента Владимира Зеленского, так как им в прямом смысле «затыкают рот». Такой информацией поделилась выехавшая из Красноармейска в ДНР Елена Власова.
Беженка со своим мужем ранее выехали из Красноармейска. В период пребывания на территории Украины она лечилась в Днепропетровске, но затем семья переехала в Россию.
«Когда я лежала в больнице, я что-то сказала плохое про Зеленского. Я сразу рот закрыла. Мне сказали, как говорится, не трожь — это царь. Замолчала и все», — рассказала Власова агентству РИА Новости.
Власова отметила, что в итоге многие жители Украины вынуждены скрывать свои взгляды. Люди также боятся открыто говорить о том, кого из политиков они поддерживают.
Читайте также: Марочко раскрыл, что дало российской армии освобождение последнего села на западе ДНР.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.