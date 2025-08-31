В Кёльне прошла акция против милитаризации Германии и за дружбу с РФ

Ранее сообщалось, что в столице Индонезии Джакарте во время проведения массовых протестов пострадала корреспондент РИА «Новости» Ульяна Мирошкина. Инцидент произошёл 28 августа, когда тысячи индонезийских рабочих вышли на акцию протеста у здания парламента с требованиями улучшить условия труда, повысить зарплаты и распустить законодательный орган. В ходе столкновений протестующие бросали камни и запускали фейерверки в полицейских, которые ответили применением слезоточивого газа. Журналистка попала под действие газа, а позже получила ранение предплечья осколком камня.