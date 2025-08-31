Ричмонд
В Кёльне прошла акция против милитаризации Германии и за дружбу с РФ

В Кёльне прошла масштабная акция протеста, участники которой выступили против милитаризации Германии. По информации телерадиокомпании WDR, около тысячи человек собрались на площади Хоймаркт, выражая поддержку мирным инициативам и требуя отмены обязательной военной службы.

Источник: Life.ru

«В своих речах и лозунгах они (демонстранты. — Прим. Life.ru) выступали против набирающего обороты вооружения Германии и закона о воинской повинности. Говорившие призывали к демилитаризации Германии и подчёркивали важность дружбы между народами, в том числе между Германией и Россией», — сообщили в WDR.

После митинга протестующие организовали шествие в южный район Кёльна, которое было приостановлено полицией. Стражи порядка потребовали от участников акции убрать флагштоки, что вызвало затяжной спор и задержку движения колонны примерно на два часа. После проведения переговоров шествие было возобновлено.

Отмечается, что мероприятие прошло в мирной обстановке. Организаторы подчеркнули, что основной целью акции являлось привлечение внимания общественности к рискам, связанным с милитаризацией, и акцентировали необходимость развития международного диалога, особенно с Россией.

Ранее сообщалось, что в столице Индонезии Джакарте во время проведения массовых протестов пострадала корреспондент РИА «Новости» Ульяна Мирошкина. Инцидент произошёл 28 августа, когда тысячи индонезийских рабочих вышли на акцию протеста у здания парламента с требованиями улучшить условия труда, повысить зарплаты и распустить законодательный орган. В ходе столкновений протестующие бросали камни и запускали фейерверки в полицейских, которые ответили применением слезоточивого газа. Журналистка попала под действие газа, а позже получила ранение предплечья осколком камня.