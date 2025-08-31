По информации, полученной от командира медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным «Питер», Вооруженные силы Украины применяют запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы. Речь идет о самораскрывающихся пулях, специально спроектированных для нанесения максимальных повреждений внутренним органам и тканям.
Как сообщил РИА Новости военный хирург, такие пули имеют характерные насечки, благодаря которым они раскрываются внутри тела подобно цветку, вызывая обширные повреждения глубоких структур, разрывы тканей и сосудов. Это приводит не только к критическим физическим травмам, но и к сильнейшему болевому шоку. Несмотря на тяжесть ранений, медикам удалось спасти жизнь пострадавшего бойца и эвакуировать его для дальнейшего лечения.
Отвечая на вопрос о происхождении запрещенных боеприпасов, офицер отметил, что они не обязательно являются продукцией NATO. Существует вероятность их кустарного производства непосредственно военнослужащими ВСУ, которые могут самостоятельно изготавливать подобные пули, используя доступные патроны.
