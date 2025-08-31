ВСУ применяют запрещенные пули, вызывающие катастрофические повреждения органов

Как сообщил РИА Новости военный хирург, такие пули имеют характерные насечки, благодаря которым они раскрываются внутри тела подобно цветку, вызывая обширные повреждения глубоких структур, разрывы тканей и сосудов. Это приводит не только к критическим физическим травмам, но и к сильнейшему болевому шоку. Несмотря на тяжесть ранений, медикам удалось спасти жизнь пострадавшего бойца и эвакуировать его для дальнейшего лечения.